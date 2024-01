Niels Albert zet iedereen met de voeten op de grond na zege Wout van Aert in Benidorm

Wout van Aert won zondag in Benidorm zijn laatste cross van het seizoen. Maar Niels Albert wordt nu niet meteen euforisch na die overwinning.

Het voorjaar blijft natuurlijk het grote doel voor Wout van Aert dit jaar, het veldrijden was dat niet. "Voor Wout is het goed dat hij zijn veldritcampagne toch nog kan afsluiten met een derde zege", stelt Niels Albert bij HLN.

Het zal Van Aert wellicht veel deugd gedaan hebben, zeker omdat hij de aanval van Van der Poel kon beantwoorden. Toch betwijfelt Albert of de zege in Benidorm veel invloed zal op de focus van Van Aert op de klassiekers.

Ronde en Roubaix

"Hij werkt nu gewoon hard door richting klassiek voorjaar, dat er heel snel zit aan te komen. In het besef dat een overwinning in de Wereldbekermanche in Benidorm straks totaal geen garanties biedt op succes in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix."

Door die overwinning in Benidorm zal Van Aert misschien wel helemaal anders aan zijn voorbereiding op het voorjaar beginnen. Toen moest hij de duimen leggen voor Van der Poel op het WK veldrijden, wat een stevige teleurstelling was.