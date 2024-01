Thibau Nys na maanden weer op het podium: Dit is zijn uitleg waarom het nu wel lukte

Thibau Nys stond na bijna drie maanden eindelijk nog eens op het podium in de cross. Een gevolg van zijn stage in Spanje?

Op 1 november stond Thibau Nys op de Koppenberg mee op het podium. Het duurde tot afgelopen weekend, in Benidorm, bijna drie maanden langer, vooraleer onze landgenoot dat nog eens kon doen.

“Ik ben sowieso wel heel tevreden, maar aan de andere kant ook een beetje teleurgesteld: ik zeg niet dat er meer mogelijk was, maar ik had er wel graag voor gevochten. Door die val was dat niet mogelijk, daarvan terugkomen kostte me gewoon te veel krachten”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

Buitenstaanders kijken dan vooral in de richting van de stage in Spanje als reden waarom het weer beter gaat, maar volgens Thibau Nys is dat helemaal niet de hoofdreden.

“Het is gewoon een kwestie van de juiste balans vinden, in alles. Dat is een leerproces, wat de ene week goed gaat en de andere week wat minder. Maar ik leer elke dag bij en er gaat een dag komen dat het helemaal voor mekaar is.”

Het is dan ook maar hopen dat het op het WK in Tabor binnen twee weken allemaal loopt zoals het moet en we Nys weer op het podium zien staan.