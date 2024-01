Benidorm als wake-upcall? Albert ziet Van der Poel het helemaal anders aanpakken op het WK

Afgelopen zondag in Benidorm is wellicht een wake-upcall geweest voor Mathieu van der Poel wat het WK veldrijden betreft. Niels Albert ziet de Nederlander het WK dan ook volledig anders aanpakken.

In Benidorm zag Mathieu van der Poel zijn zegereeks van tien overwinningen op een rij doorbroken worden. De wereldkampioen moest eerst achtervolgen door een kettingprobleem, in de voorlaatste ronde viel hij.

De wereldkampioen is wellicht wakker geschud voor wat het WK in Tabor betreft. Zijn zesde wereldtitel is zeker nog niet binnen. Volgens ex-wereldkampioen Niels Albert zal Van der Poel het dan ook anders aanpakken op het WK.

WK veldrijden

"In bepaalde crossen maakte Van der Poel het verschil en hield hij dat verschil op zo'n 30 tot 40 seconden. Maar op het WK gaat hij dat risico niet nemen en gaat hij gewoon een uur lang doorrijden", zegt hij bij Lambert & Albert.

"Want hij weet ook dat als hij eens onderuit schuift, zijn derailleur eraf schiet of hij plat rijdt. Vanaf het moment dat hij de kans heeft, gaat hij gewoon een uur echt à bloc rijden en volgens mij gaat het verschil daar echt groot is."