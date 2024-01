CEO van INEOS Grenadiers komt met nieuw statement over transfer van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel werd in het verleden al enkele keren gelinkt aan een transfer naar INEOS Grenadiers. Ondertussen is er wel heel wat veranderd bij de Britse ploeg.

INEOS Grenadiers heeft al een paar keer interesse getoond in Remco Evenepoel, omdat de ploeg al een tijdje op zoek is naar een nieuwe grote kopman. Maar Evenepoel bleef gewoon bij Soudal Quick-Step.

Maar ondertussen is er heel wat veranderd bij de Britse ploeg. De vorige CEO, Rod Ellingworth, is opgestapt, met John Allert is er ondertussen een nieuwe CEO. En voor hem is er een nieuw hoofdstuk begonnen.

Transfer Remco Evenepoel

Het lokken van Evenepoel naar INEOS Grenadiers lijkt dan ook een afgesloten hoofdstuk voor de Britse ploeg. "Ik spreek niet over het aanwerven van renner", zegt Allert bij HLN. "Hij heeft een contract bij een andere ploeg."

"2023 leek wel een soap opera als het over transfers van renners ging. Weinig van wat werd gezegd en geschreven was op feiten gebaseerd. Ik voel er niks voor om daar iets aan toe te voegen. We zijn 2024, de soap opera is hopelijk eind vorig jaar gestopt."