Nieuwe ploegmaat heeft bijzonder mooie boodschap voor zijn kopman Remco Evenepoel

Remco Evenepoel mocht heel wat nieuwe ploegmaats verwelkomen bij Soudal Quick-Step dit jaar. Onder meer de Italiaan Gianni Moscon is nieuw.

Maar liefst 12 renners vertrokken dit jaar bij Soudal Quick-Step, terwijl er 11 nieuwkomers bij kwamen. Daarbij heel wat jonge renners van opleidingsploegen, maar toch kondigde de ploeg ook twee renners met veel ervaring aan.

Tour de France

Dat zijn de Spanjaard Mikel Landa (34) en de Italiaan Gianni Moscon (29). Landa moet de nieuwe meesterknecht worden voor Evenepoel, terwijl Moscon een rol krijgt in het voorjaar. Maar de Italiaan droomt ook van de Tour.

"Ik zal heel blij zijn als ik Evenepoel mag ondersteunen in de Tour. Ik sta op de ‘long list’. Ik heb in het verleden vaak deel uitgemaakt van de winnende Tour-ploeg. Met mijn ervaring kan ik Remco helpen", zegt Moscon bij HLN.

Dat wil de Italiaan vooral doen in het middengebergte en in de vlakke ritten. En de Italiaan droomt ook groot. "Remco is een fantastische renner en kan een heel mooi klassement rijden. Het podium is een realistisch doel."