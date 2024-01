Opvallende reden voor vreemde val van Mathieu van der Poel in Benidorm onthult

Mathieu van der Poel won afgelopen weekend een keer niet in Benidorm. Een val in de voorlaatste ronde deed hem de das om.

Na een lange inhaalrace door een kettingprobleem in de eerste ronde kwam Mathieu van der Poel halfweg koers vooraan opnieuw aansluiten. Maar de wereldkampioen raakte wel niet af van Wout van Aert.

Daarom werd er enkele rondes getemporiseerd, waardoor nog een heel aantal andere renners weer kwam aansluiten. In de voorlaatste ronde was Van der Poel zich aan het wapenen om aan te vallen, maar in de zandbak liep het mis.

Met opzet tegen paal gereden?

Van der Poel knalde tegen een stootkussen met daarachter een paal. De wereldkampioen ging tegen de grond en moest even bekomen. Uiteindelijk werd hij nog vijfde, maar winnen zat er niet meer in.

In de podcast Live Slow, Ride Fast bespraken ze de val. "We hebben enige inside info. Hij reed tegen die paal. Iedereen zegt dan: ‘Diezelfde paal stond daar toch al acht rondes lang?”, zegt ex-renner Laurens ten Dam.

Volgens Ten Dam reed Van der Poel echter met opzet tegen het kussen. "Ik hoorde dat hij wist dat dat kussen er stond, maar hij dacht dat er geen paal achter stond. En dat hij daarom het kussentje wel even kon meetikken. Alleen bleek er dus een paal achter te staan."