Soudal Quick-Step heeft stevige waarschuwing voor Van Aert en Van der Poel

De oogst van Soudal Quick-Step in het voorjaar is de voorbije twee jaar niet groot geweest. Met Julian Alaphilippe wil het dit jaar opnieuw scoren.

Sinds zijn loodzware val in Luik-Bastenaken-Luik in 2022 werd Julian Alaphilippe nooit meer echt de oude. De ex-wereldkampioen van 2020 en 2021 kon niet strijden met Van Aert, Alaphilippe en Pogacar.

"We willen dat hij opnieuw finales rijdt in plaats van zich in uitzichtloze ontsnappingen te storten. Dat hij leert om opnieuw mee te doen om de zege. Want uiteindelijk draait het daarom", zegt ploegleider Geert Van Bondt bij Het Nieuwsblad.

Van Aert en Van der Poel

De Tour Down Under is daarom al een goede test geweest voor Alaphilippe. De Fransman werd daar zesde in het eindklassement. Door een goede start te maken, wordt de rest gemakkelijker, stelt Van Bondt. De twijfels over Alaphilippe zijn weg.

"Ik ben ervan overtuigd dat een goede Alaphilippe in de klassiekers opnieuw meespeelt met Van der Poel en Van Aert", luidt de waarschuwing van De Bondt. "Na de Omloop en de Strade Bianche weten we hoe hij ervoor staat."