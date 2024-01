Sven Nys doet boekje open over hoe Thibau Nys omgaat met 'de zoon van' in zijn team

Baloise Trek Lions is het goed seizoen bezig, met veel verschillende winnaars. Ook zijn zoon Thibau Nys past goed in de groep.

In tegenstelling tot andere jaren heeft Baloise Trek Lions dit seizoen wel verschillende winnaars. Met Pim Ronhaar, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Thibau Nys wonnen zelfs alle vier hun renners al.

"Ze gunnen elkaar alles, ook titels, terwijl ze hem allemaal zelf ook willen pakken. Dat is het werk van een ploeg die een fijne sfeer probeert te creëren", zegt een trotse teammanager Sven Nys bij In de Leiderstrui.

Veel Nederlanders bij Baloise Trek Lions

"Als die jongens goed in hun vel zitten en gewaardeerd worden, dan gaan ze gewoon beter presteren." Dat er veel Nederlanders in zijn team zitten, is volgens Nys ook geen toeval.

"Nederlanders zijn directer en uiten veel sneller hun mening, met respect voor elkaar. Die lopen niet weken gefrustreerd rond en zijn directer in hun communicatie, waar ik altijd van heb gehouden."

En die aanpak werkt ook goed voor zijn zoon Thibau. "Hij vindt dat heel fijn en past ook perfect in die groep. Hij is ook een jongen die zich aanpast en zet zich daar als 'zoon van' totaal niet boven, wat voor mij heel belangrijk is. Hij is gewoon één van de anderen en dat klikt goed."