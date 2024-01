Vertrekt topper straks bij Soudal Quick-Step? "Lefevere zal niet veel weerwerk bieden"

Het nieuwe wielerseizoen moet eigenlijk nog helemaal op gang komen, maar voor renners met aflopend contract wordt dat een belangrijk jaar. Dat is onder meer het geval bij Julian Alaphilippe.

Julian Alaphilippe (31) is aan zijn elfde profjaar begonnen bij Soudal Quick-Step, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat daar nog een twaalfde zal bijkomen. De Franse ex-wereldkampioen heeft namelijk een aflopend contract.

De voorbije twee jaar presteerde Alaphilippe bijzonder matig, vooral na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik in 2022. Lefevere had vorige winter dan ook stevige kritiek op de prestaties van de goedbetaalde Fransman.

Cofidis wil Alaphilippe

Maar Alaphilippe zal wellicht wel onderdak vinden bij een Frans team. Onder meer TotalEnergies deed al een charmeoffensief richting de ex-wereldkampioen, nu doet Cofidis dat. "Alaphilippe heeft een nieuwe uitdaging nodig", klinkt het bij Eurosport.

"We moeten ons niet verstoppen", zegt teammanager Cédric Vasseur. "Ik denk niet dat Lefevere veel weerwerk zal bieden om hem toch nog te houden. Wij staan alleszins open voor onderhandelingen."

"Hij is ook een charmante man en een fantastische renner. Maar we moeten afwachten of hij een terugkeer naar Frankrijk ziet zitten. Ik sta alvast open voor een gesprek met Julian en zijn entourage", zegt Vasseur nog.