Bondscoach Vanthourenhout ziet één Belg die Van der Poel iets in de weg kan leggen op het WK

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte maandag zijn selectie bekend voor het WK veldrijden in Tabor. Er zijn drie kopmannen.

De bondscoach selecteerde volgende namen voor het WK veldrijden in Tabor: Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Jens Adams, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Joran Wyseure en Witse Meeussen.

De speerpunten van de ploeg zijn Iserbyt, Vanthourenhout en Nys. Iserbyt rijdt al het hele jaar op een hoog niveau, Vanthourenhout is een specialist van kampioenschappen en Nys kan op een goede dag meedoen voor het podium.

Van der Poel vs. Vanthourenhout?

Met Mathieu van der Poel aan de start is er maar één topfavoriet in Tabor. De Nederlander won al zeven keer in Tsjechië en verloor er nog nooit. De bondscoach ziet wel één Belg die Van der Poel het vuur aan de schenen kan leggen.

"Op zijn beste dagen komt Michael het dichtst in de buurt bij de absolute top. In Benidorm overleefde hij als enige toen de Grote Drie aangingen. Nog groeiende voor het WK", zegt de bondscoach over zijn neef bij Het Nieuwsblad.

Want ook Vanthourenhout heeft goede herinneringen aan Tabor. Hij werd er in 2015 wereldkampioen bij de beloften en eindigde in zijn laatste zes deelnames telkens in de top vijf. Een goed resultaat zit er dus zeker in.