CEO van Intermarché-Wanty doet boekje open over financiële toestand van ploeg na geruchten over miljoenenschuld

Wielerploeg Intermarché-Wanty is in de WorldTour de ploeg met het kleinste budget. De voorbije twee jaar werd verlies geleden.

Jean-François Bourlart, CEO van Intermarché-Wanty, bevestigt aan Het Laatste Nieuws dat de wielerploeg in 2022 en in 2023 zo’n 700.000 euro verlies maakte.

Hij weerlegt de uitspraak die de ronde doet dat de ploeg 4 miljoen euro schulden zou hebben. “Dat wil niet zeggen dat we schulden hebben. Onze inkomsten komen van sponsors, we hebben geen geld geleend bij de bank.”

De bussen en vrachtwagens zijn volledig betaald. Die hebben ze gekocht van CCC toen die er een punt achter gezet hebben. De oorzaak voor het verlies, daar is volgens Bourlart een opvallende reden voor.

“Dat komt voor een groot deel van de premies die we aan de renners moesten uitbetalen. 2022 was een zeer goed jaar, onder meer door de resultaten van Alexander Kristoff. Die pakte 2.600 punten en daar had hij een goed premiecontract over onderhandeld. De premies van 2022 hebben we in 2023 betaald. Dat was heel veel geld.”

Het budget ligt ergens tussen de 13,5 en 14 miljoen euro. Peanuts in vergelijking met andere ploegen. De 18 WorldTourploegen samen hebben een budget van 499 miljoen euro, gemiddeld is dat net geen 28 miljoen per ploeg.