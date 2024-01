Ilan Van Wilder verbaast met uitspraak over grote rondes

Bij Soudal-QuickStep wordt alles op alles gezet voor de Tour de France. Remco Evenepoel gaat met veel ambities richting zijn eerste deelname.

Remco Evenepoel krijgt al zeker Mikel Landa naast zich voor de Tour de France, maar mogelijk is ook Ilan Van Wilder van de partij. Voorlopig staat hij echter enkel Evenepoel officieel al bij in Parijs-Nice.

“Ik maak gewoon deel uit van de uitgebreide selectie voor de Tour”, vertelt Ilan Van Wilder aan La Dernière Heure. Van Wilder hoopt er bij te zijn, want de Ronde van Frankrijk is de droom van elke wielrenner.

Al beseft Van Wilder ook dat er nog heel veel kan gebeuren tot de Tour de France van start gaat. Ondertussen wordt hij uitgespeeld als luitenant, maar ook als kopman. En dat laatste is wel belangrijk voor hem.

“Als over een paar jaar blijkt dat ik als kopman niet aan de verwachtingen voldoe, dan zal ik er geen probleem mee hebben om deze rol van fulltime luitenant op mij te nemen, maar het is nog te vroeg, ik wil eerst mijn potentieel kennen.”

Voor een grote rol in de Tour de France lijkt het nu nog te vroeg. “We zullen in 2025 zien of het tijd is om mijn kaart te spelen in een grote ronde”, verbaast Van Wilder.