Intermarché-Wanty zet druk op Biniam Girmay: "Dat kan hij"

Intermarché-Wanty zit met grote verwachtingen voor 2024. De ploeg hoopt vooral met Biniam Girmay te scoren.

De ambities van Intermarché-Wanty voor dit jaar zijn gigantisch groot. Ze willen scoren in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en ritwinst pakken in de Tour de France.

Daarvoor wordt bij de Waalse wielerploeg, die het kleinste budget heeft van alle ploegen in de WorldTour, vooral gekeken naar Biniam Girmay.

“In onze ploeg is hij de echte leider”, klinkt het in De Morgen bij CEO Jean-François Bourlart. “Hij is de eerste zwarte Afrikaan die een Vlaamse klassieker heeft gewonnen. Hij is de Tiger Woods op de fiets.”

Girmay geeft de ploeg bijzonder veel en de druk op hem wordt groter. “Veel van ons imago als ploeg hebben we aan Girmay te danken. Hij blijft bij ons tot 2026. Ik hoop dat hij tegen die tijd de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Dat kan hij.”