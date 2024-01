Organisatie past Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik aan en daar zit Pogacar voor iets tussen

Woensdag maakte organisator ASO de trajecten van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik bekend. Met enkele opvallende wijzigingingen.

Op 17 april wordt in Charleroi het startschot gegeven van de Waalse Pijl. Organisator ASO heeft alvast één belangrijke wijziging in het parcours doorgevoerd. Zo moeten de renners maar liefst vier keer over de Muur van Hoei, dat is één keer meer dan de voorbije jaren.

Vier dagen na de Waalse Pijl wordt ook Luik-Bastenaken-Luik afgewerkt. Veel verrassingen in het parcours zijn er niet echt. De laatste 80 kilometer zijn helemaal hetzelfde gebleven.

Al wordt er eerder wel aan het parcours gesleuteld en daar zou de valpartij van Tadej Pogacar vorig jaar wel voor iets tussen kunnen zitten. Hij kwam toen ten val nadat een gat in het wegdek een grote valpartij veroorzaakte.

De Sloveen brak zijn pols toen op grondgebied van Bertogne. De Côte de La Roche-en-Ardenne verdwijnt uit het parcours en wordt vervangen door de Côte de Bonnerue.