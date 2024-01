22-jarig Belgisch talent laat Lotto Dstny voor het eerst in 2024 kraaien van plezier, Van Wilder bezorgt Wolfpack top 5

Wie zou naast De Lie nog koersen winnen voor Lotto Dstny? Wel, ze hebben nog een ander Belgisch talent dat het winnen in zich heeft. Dat heeft Lennert Van Eetvelt bewezen in Mallorca.

De Trofeo Serra Tramuntana was de volgende eendagskoers die daar op het programma stond. Een lastige klimkoers, met de beklimming Puig Major als meest bepalende hindernis van de dag. Onder de Belgen was Ilan Van Wilder één van de kanshebbers. Die werd in het begin van de klim door zijn ploegmaats naar voren gebracht.

Het was een andere landgenoot die zich bergop kon onderscheiden: Lennert Van Eetvelt slaagde erin om te volgen wanneer Aleksandr Vlasov, met in zijn spoor Brandon McNullty, zijn demarrage plaatste. Met zijn drieën waren ze weg, de rest was op achtervolgen aangewezen.

De kloof liep op tot meer dan 40 seconden en zou dus niet meer goedgemaakt worden. De aankomst lag als het ware in een bocht. Van Eetvelt timede perfect en klopte Vlasov en McNulty in de sprint. Toch ferme namen waar de 22-jarige Van Eetvelt mee afrekende. Voisard sprong nog weg naar plek 4, Van Wilder spurtte naar plek 5.