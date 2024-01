Belgisch toptalent blijft tegenslagen krijgen: "Het kan nog een heel seizoen duren"

Henri Vandenabeele (23) leek op weg naar een mooie carrière na topresultaten bij de beloften. Maar gezondheidsproblemen zorgen ervoor dat hij al anderhalf jaar sukkelt.

De voorbije jaren liep Vandenabeele verschillende corona-besmettingen op, de eerste keer was in de tweede helft van 2022. Na die eerste besmetting wilde hij te snel opnieuw opbouwen, waardoor hij op de sukkel is gebleven.

In april 2023, net voor de Giro, liep het opnieuw mis. Ook dan was er wellicht een te snelle opbouw. "Het was met vallen en opstaan. Soms eens vijf dagen niet trainen, dan weer een dag wel. In juni ben ik voor twee maanden volledig gestopt om mijn lijf rust te geven", zegt hij bij Wielerflits.

In oktober kreeg Vandenabeele echter opnieuw koorts, waarschijnlijk opnieuw door overdaad op training. De symptomen van long-covid speelden hem opnieuw parten, waardoor rust nemen opnieuw de enige optie was.

Muscat Challenge eerste koers

Het gaat intussen beter met Vandenabeele, die dit jaar weer uitkomt voor Lotto Dstny, maar in november werd hij wel opnieuw opgeschrikt met koorts. "Toen dacht ik wel even: niet opnieuw, hé. Maar ik ben goed kunnen herstellen."

Dat herstel zal wel nog even duren, want conditioneel heeft Vandenabeele nog een grote achterstand. "Het gevoel is goed, maar het zou kunnen dat het nog een heel seizoen duurt vooraleer ik er weer helemaal bovenop kom."

Toch kan de jonge Belg straks weer aan koersen denken. In Oman neemt hij deel aan de Muscat Challenge (09/02) en de Ronde van Oman (10/02-14/02). Het worden zijn eerste koersen sinds juni vorig jaar.