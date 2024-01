Ilan Van Wilder doet boekje open over eerste indruk van zijn nieuwe ploegmaat Mikel Landa

Vorig jaar ontpopte Ilan Van Wilder (23) zich tot een winnaar met enkele eerste profoverwinningen.

In Spanje is Ilan Van Wilder goed aan zijn seizoen begonnen. In de Trofeo Calvia werd hij tiende in een achtervolgende groep op winnaar Simon Carr. Straks rijdt hij met de Trofeo Serra Tramuntana zijn tweede wedstrijd.

Van Wilder rijdt in totaal nog drie eendagswedstrijden, daarna mag hij zijn kans gaan in de UAE Tour (19-25 februari). Begin maart ondersteunt hij Evenepoel in Parijs-Nice, daarna deelt hij het kopmanschap met Mikel Landa in de Ronde van Catalonië.

Van Wilder over Landa

De Spanjaard is dit jaar nieuw bij Soudal Quick-Step en hij moet onder meer in de Tour Remco Evenepoel bijstaan. Van Wilder kende de Spanjaard eigenlijk niet, maar schat hem wel hoog in als versterking voor de ploeg.

"Tonnen ervaring, met al die grote ronden in de benen. Aangename, doodnormale kerel ook. Omdat we nooit eerder een woord met elkaar wisselden, kon ik hem niet inschatten en had ik meer sterallures verwacht. Maar dat is totaal niet het geval."