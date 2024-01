José De Cauwer komt met een straf en vernieuwend pleidooi: "Dat lijkt mij een mooier verhaal"

José De Cauwer heeft een pleidooi gehouden voor een idee dat de wielersport ten goede kan komen. Het zou onder meer impact hebben op het veldrijden, door crossers de startpositie te geven die ze verdienen en hen in de belangstelling van grote ploegen te plaatsen.

José De Cauwer lanceert in de podcast LAMBERT & ALBERT het idee van een globaal puntenpakket in het wielrennen, over de verschillende disciplines heen. En dus ook in het veldrijden. "Geef de crossers punten. Echt punten. Punten in de Wereldbeker, die meetellen voor ProTour-ploegen. Geef iedereen punten."

Dat kan volgens hem wel één en ander in gang steken. "Dan gaat een ProTour-ploeg zeggen over een goede crosser: "Die moeten wij hebben, hé. Want die is beter dan onze zevende, achtste of negende beste renner. Zijn punten hebben we nodig en die kan voor ons wat gravel gaan rijden.""

DE CAUWER WIL PROTOUR-PLOEGEN OP DE CROSS

Met dan weer een aaneenschakelend effect. "Dat levert dan ook punten op. Dan past die renner in een ProTour-team en staan er grote vrachtwagens en bussen enz. op de cross. Dat lijkt mij een mooier verhaal."