Patrick Lefevere pakt uit met straf verhaal over toptalent Paul Magnier en Tim Merlier

Soudal Quick-Step heeft met Paul Magnier (19) een nieuw toptalent in handen. De jonge Fransman maakte al stevig indruk op Patrick Lefevere tijdens de winter.

Je eerste koers winnen voor je nieuwe ploeg, Paul Magnier deed het donderdag voor Soudal Quick-Step. De Amerikaan Luke Lamperti zorgde voor een goede lead-out en werd uiteindelijk zelf nog derde.

Lefevere is onder de indruk. "Het is een mooie zege zo vroeg in het seizoen", zegt hij bij GCN. Ook over Magnier. "Je kan zien dat hij goed is en een echte atleet is. We hebben zeven van zulke jonge jongens in de ploeg dit jaar. Dit laat zien dat er goed getraind is in Calpe."

"Het is altijd verrassend als jonge renners hun eerste wedstrijd winnen. Ik zag vanmorgen een foto van Luke Lamperti en Paul dat ze hun debuut vierden, en uiteindelijk winnen ze. Dat is heel erg mooi", zegt de ploegbaas nog.

Merlier geklopt op training

"Je kan zeggen dat het ‘maar’ Mallorca is, maar er rijden veel goede renners hier. Ik ben geen Madame Soleil, maar we hebben jongeren met echt talent binnengehaald", gaat Lefevere nog verder.

En Lefevere had in de winter al gezien dat Magnier razendsnel is. "Tijdens het trainingskamp versloeg hij Tim Merlier ook al twee of drie keer in sprints. Dat was wel maar op training, maar ze reden er wel serieus voor. Dat was al een goed teken."