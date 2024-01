Hommeles bij absoluut sterrenteam? "Gedreigd met opstappen"

Lotte Kopecky mag dit jaar schitteren in de regenboogtrui op de weg, maar bij haar ploeg SD Worx-Protime lijkt het toch niet allemaal peis en vree. Dat moet blijken uit een pittige uitspraak van Thijs Zonneveld.

Begin februari begint Lotte Kopecky aan haar nieuwe, Olympische jaar. Dat moet leiden naar nieuw succes in de Vlaamse klassiekers en mogelijk Olympische medailles op de weg én op de piste. En dat doet ze ook dit jaar in de trui van SD Worx-Protime.

Die Nederlandse formatie is dé sterrenformatie van het vrouwenpeloton. Met Reusser, Vollering en Wiebes was het voor Kopecky soms ook schipperen en schepen in alle races om de kopvrouw te kunnen zijn.

Reusser en Kopecky weg?

En tot op heden werd vooral veel gewonnen door het sterrenensemble, maar toch zou er achteraf wel wat aan de hand zijn. Thijs Zonneveld heeft in de podcast In het wiel in zijn kaarten laten kijken wat dat betreft.

Volgens hem gaf Kopecky al aan dat ze andere oorden wilde opzoeken - ze is einde contract eind 2024. En ook Reusser zou al gedreigd hebben met opstappen, weet de Nederlandse schrijver, columnist en wielrenner.