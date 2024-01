Mathieu van der Poel verbaast en had ooit een drastische gedachte

Dezer dagen rijdt Mathieu van der Poel op wolkjes, maar ooit overviel hem een drastische gedachte. De Nederlandse alleskunner heeft er ooit aan gedacht om te stoppen met koersen.

Dat verklaart Van der Poel in HUMO wanneer het gaat over zijn rugproblemen, waar hij na de Olympische Spelen van 2021 maar niet leek van af te geraken. "De problemen met mijn rug waren zo’n lastige periode. Het was toen écht niet meer leuk. De limiet was in zicht. Ik was er bijna helemaal klaar mee."

Van der Poel vertelde ook aan zijn vriendin Roxanne dat hij zou stoppen als die problemen bleven aanslepen. Had hij dat echt overwogen? "Als het langer had geduurd… Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben. Gelukkig ging het na verloop van tijd beter, door veel oefeningen te doen."

AANDACHTSPUNT VOOR VAN DER POEL

Het blijft wel een aandachtspunt. "Als ik na een lange rustperiode weer begin te trainen, voel ik dat mijn rug opspeelt. Dan spookt het weleens door mijn hoofd: het zal toch niet…? Maar ik heb het onder controle. Ik doe bijna elke dag stabiliteitsoefeningen en ik ga twee à drie keer per week naar de fitness om mijn rug te trainen."

Lees hier wat Van der Poel nog te vertellen had in dit interview.