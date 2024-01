Paul Herygers komt nog eens terug op valpartij van Mathieu van der Poel in Benidorm en is tikkeltje kritisch

Mathieu van der Poel heeft nog eens geschitterd op Belgische bodem. Na wat in Benidorm gebeurd is, zal Van der Poel er toch wel tuk op geweest zijn om in Hamme aan te knopen met de overwinning.

Die heeft hij dan ook binnengehaald in de Flandriencross. Voor aanvang van de wedstrijd bij de heren elite werd in de VRT-uitzending toch nog eens teruggekomen op die jammerlijke valpartij in Benidorm, waardoor zijn kansen op winst daar gingen vliegen.

Na een ferme inhaalrace kwam Van der Poel daar nochtans voor in aanmerking, tot het moment van de val eraan kwam. "Daar stond een grote paal die dan ook nog eens met geel en zwart was ingetapet. Die je van op een kilometer afstand zag staan", is Herygers toch een tikkeltje kritisch voor het in de fout gaan van VDP.

In elk geval was het een vreemde valpartij. "Heel raar. Vies ding. Dat was een patat. Gelukkig is Mathieu van der Poel daar heelhuids uitgekomen."