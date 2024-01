Remco Evenepoel en nieuwe bondgenoot maken glasheldere keuze: "Want in de Tour mogen we geen fouten maken"

Hoe meer bondgenoten voor Remco Evenepoel, hoe beter. Toch als hij het in de Tour helemaal wil waarmaken. Mikel Landa moet alvast een nieuwe bondgenoot worden.

Daarom heeft Soudal Quick-Step hem binnengehaald en ook de Spanjaard heeft inmiddels aangeschoven voor een podcast bij Castelli Cycling. "Ik heb al een beetje naar het parcours van de Tour gekeken", bekent de nieuwe meesterknecht van Evenepoel. Er is ook een duidelijke keuze gemaakt om een gelijkaardig programma te rijden.

EVENEPOEL-LANDA MOET PERFECTE TANDEM WORDEN

"Het is belangrijk om in het begin van het jaar samen met Remco te koersen, om elkaar beter te leren kennen", legt Landa uit. "Om dan een perfecte tandem te kunnen vormen in de Tour. Het is belangrijk om tijd samen te spenderen, want in de Tour mogen we geen fouten maken."

Je zou kunnen stellen dat het toch nog lang is tot de Tour de France, maar Landa bekijkt het anders. "De tijd gaat snel in het wielrennen. Daarom is het beter om een goede start te nemen."