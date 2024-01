Waanzinnige actie van Van der Poel blijft nazinderen: "Nog nooit gezien, waar zijn die muntjes voor de parkeermeter?"

Mathieu van der Poel blijft de hoogtepunten opstapelen, met nu ook de zege in Hamme. De actie die dit seizoen het meest de monden heeft doen openvallen, zal toch die waanzinnige demarrage op het stuk bergop in Benidorm blijven.

Uitgerekend in die ene cross die hij niet won, pakte Van der Poel uit met zijn meest indrukwekkende actie. Tijdens de uitzending op VRT had Paul Herygers het er nog over voor de start van de cross in Hamme. "Ik wil er nog honderd keer naar kijken", zegt de wereldkampioen veldrijen van '94 over dat verbluffende moment.

"Wat we daar zagen, viel qua seconden nog een beetje mee. Maar voor de rest sprak dat beeld boekdelen. Niet normaal. Ik heb dat in mijn hele leven vanuit de commentaarcabine nog nooit gezien. Ieder rijdt zijn cross op zijn manier. Er waren er een paar bij die niet heel snel die strook op wilden rijden. Dat beeld is wel heel uniek natuurlijk."

💬 "I didn't have the freshest legs."



- 🇳🇱 Mathieu van der Poel, Benidorm 2024.pic.twitter.com/n5Edq4Ty8D — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 21, 2024

Vooral hoe Van der Poel voorbij Vanthourenhout stoomde tart alle verbeelding. "Michael Vanthourenhout kleurt de finale. Die wordt daar achter gelaten alsof hij te voet staat, alsof hij helemaal geparkeerd staat. Waar zijn die muntjes voor de parkeermeter? Maar zo zit het niet, hij wou zuinig naar boven rijden."

Wat de aanpak van de anderen ook was, het was vooral de klasse van Van der Poel die daar tentoon gespreid werd. "Dat doet geen afbreuk aan het beeld. Ik onthoud het mooiste stukje."