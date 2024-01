Wuyts zeer scherp over Mathieu van der Poel & co: "Dan is het uit medelijden met de kijker"

Nog een dikke week en we weten of Mathieu van der Poel zoals verwacht een nieuwe wereldtitel mag vieren. Zeker door de afwezigheid van Wout van Aert is de Nederlander sowieso dé topfavoriet in Tabor. Dat beseffen ook de analisten maar al te goed.

Mathieu van der Poel zit momenteel aan 10 op 11 in de cross - enkel in Benidorm liep het door pech, een valpartij en een sterke Wout van Aert even anders. Maar in Hamme, Hoogerheide en Tabor is Matje alweer dé grote favoriet.

Mathieu van der Poel in de tweede ronde al alleen op pad in Tabor?

"Zonder de impact van een Russische kernkop wint Van der Poel in Hamme en Hoogerheide. Dat het in Benidorm even tegenzat, weet Van der Poel aan de onaanvaardbare bodemkwaliteit van een tweetal Spaanse hobbelparken", is Michel Wuyts kristalhelder in zijn analyse vooraf.

"Noteer maar dat Van der Poel op 4 februari in zijn best mogelijke crossvorm zal starten. Als hij in de tweede ronde nog deel uitmaakt van de frontgroep, zal dat uit medelijden met de kijker zijn. Treur niet, een verbluffende solo kan ook schoon zijn. Voor de zogeheten haters: een oude klare uit Schiedam helpt."