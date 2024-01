Adrie van der Poel kijkt naar ploeg van Wout van Aert: "Dat zou pas goed zijn"

Het veldrijden wordt vooral gedomineerd door Belgische ploegen, die zich ook nog eens specifiek focussen op het veldrijden. Wegploegen zijn er bijna niet te zien.

Lotto Dstny laat Florian Vermeersch ieder seizoen een paar crossen rijden en ook Tim Merlier duikt enkele keren het veld in. Maar echt een vaste crosser hebben ze niet. TDT-Unibet trok daarom ook Lander Loockx aan.

Volgens Adrie van der Poel zou dat een goede evolutie zijn. "Dat zou goed zijn voor de sport, wegploegen die meer inzetten op de cross. Waarom neemt Visma-Lease a Bike Ryan Kamp niet?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Waarom heeft Lotto-Dstny geen crosser? Ondertussen kan je met die profielen ook echt wel iets doen in de zomer." Van der Poel neemt Arkéa-B&B Hotels en Clément Venturini als voorbeeld, een crosser waar hij veel potentieel in ziet.

Van der Poel zou de Fransman minder op de weg laten rijden, maar hem wel nog evenveel betalen. Om hem dan wel een vol programma te laten rijden in de winter. "Een beetje de Coupe de France mag, maar in de weekends van pakweg Zonhoven of Koksijde wil ik hem daar wel aan de start zien."