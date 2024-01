Ilan Van Wilder spreekt klare taal over zich opofferen voor Remco Evenepoel

Ilan Van Wilder is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen met twee noteringen in de top tien. Hij mag dit jaar geregeld zijn kans gaan, maar gaat ook knechten voor Evenepoel.

Vorig jaar won Ilan Van Wilder een rit en het eindklassement in de Ronde van Duitsland. Enkele weken later won hij ook Tre Valli Varesine, met daar ook Carapaz, Vlasov, Roglic en Pogacar in de top vijf.

"Ik weet nog niet waar ik het best tot mijn recht kom", zegt Van Wilder in de podcast Radio Peloton van de Waalse krant DH. "Ik ga straks mijn kans in lastigere rittenkoersen zoals de UAE Tour, maar ook de Ronde van Catalonië en Romandië. Ik ben benieuwd hoe hoog ik daar kan eindigen."

Knechten voor Evenepoel

Van Wilder wil nog zijn eigen kans gaan en die krijgt hij ook van Soudal Quick-Step. Al zal hij in Parijs-Nice wel in dienst rijden van kopman Remco Evenepoel, Van Wilder staat ook op de longlist voor de Tour.

"In de Vuelta heb ik in het teken van Remco gekoerst, maar ik ben te jong om mijn carrière op te offeren voor een kopman. Ik wil beide rollen nog combineren. De ploeg laat me dat toe zonder me echt druk op te leggen."