Mathieu van der Poel heeft het nog eens over zijn vriendin en tragische gebeurtenis: "Ze heeft er een hekel aan"

Voor Mathieu van der Poel mag de hele wereld weten hoe belangrijk zijn vriendin Roxanne Bertels voor hem is. Een gebeurtenis uit het verleden heeft nog een grote impact op hun huidig leven.

Van der Poel vertelde eerder al hoe belangrijk Roxanne voor hem al is geweest, bijvoorbeeld bij het verwerken van de hotelsaga op het WK in Wollongong. Dat de wereld er beter zou uitzien als meer mensen zoals haar zouden zijn. En ook hoe erg ze getekend is door het overlijden van één van haar vriendinnen tien jaar geleden.

De topwielrenner haalt het ook aan in een interview bij HUMO. "Ze heeft er een hekel aan om thuis met ruzie te vertrekken: je weet immers nooit wanneer je iemand voor de laatste keer ziet. Daarom praten we zelfs de kleinste dingen meteen uit."

BELANGRIJKE REGEL VOOR VRIENDIN VAN DER POEL

Dat is een regel waar zijn vriendin niet van afstapt. "Roxanne is daar na al die jaren nog altijd erg gevoelig voor. Haar vriendin woonde in Australië: ze heeft nooit de kans gekregen om afscheid te nemen."