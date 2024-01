Mathieu van der Poel verklapt reden voor opvallend zegegebaar in Hoogerheide: "Gender reveal"

Mathieu van der Poel won in Hoogerheide al voor de twaalfde keer dit seizoen. En dat vierde hij met een speciaal gebaar, met een betekenis achter.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel won al voor de twaalfde keer op dertien crossen. Wat moet je dan nog aan verzinnen als zegegebaar? Bij zijn zege in Hoogerheide pakte Van der Poel wel uit met een opvallende zegegebaar.

"Het was een gender reveal voor mijn neef", verklapte Van der Poel bij Wielerflits. Die neef is Rob van Broekhoven, die ooit nog een seizoen op continentaal niveau reed bij Destil-Jo Piels.

"Ik had de eer om het geslacht bekend te maken", vulde de wereldkampioen nog verder aan. Er waren vooraf twee signalen afgesproken. "Ik moest dit doen als het een meisje was, en een duim opsteken als het een jongen was."

Van der Poel niet meteen vader

Wat hij en zijn vriendin Roxanne Bertels betreft, moeten er niet meteen kinderen verwacht worden. "Wij willen er graag, maar we zijn niet gehaast", zei Bertels vorig jaar bij Nina. "Ons leven is druk, maar het is ook leuk omdat we niks hoeven te ‘laten’ voor kindjes."