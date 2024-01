Mathieu van der Poel zet WK-concurrenten met de voeten op de grond met uitspraak over zijn vorm

Mathieu van der Poel moest werken voor de zege in Hoogerheide, maar pakte wel opnieuw de zege. Al waarschuwde de uittredende wereldkampioen nog wel eens voor het WK van volgende week.

Van der Poel probeerde halfweg al eens aan te vallen, maar Thibau Nys reed het gat meteen dicht. "De eerste poging was iets te kort. De tweede keer heb ik langer doorgetrokken tot na de balken", zei hij in een eerste reactie.

Net als zaterdag in Hamme had Van der Poel niet echt een goed gevoel, ondanks dat hij wel twee keer won. "Ik voel wel dat ik redelijk snel verzuur, met de trainingen die ik in de benen had."

En toch is dat volgens de Nederlander net goed. "Dat is wel een goed teken naar volgende week toe." Dan probeert Van der Poel in Tabor zijn zesde wereldtitel in het veldrijden te pakken.

"Ik ben niet de enige zonder frisse benen en je probeert naar supercompensatie toe te werken. We bekijken het dag per dag. De focus ligt op korte trainingen, rusten en frisheid opdoen", besloot de wereldkampioen nog.