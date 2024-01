Michel Wuyts maakt de Belgen met de grond gelijk: "Petieterige denkers"

Over een week wordt in het Tsjechische Tabor de wereldtitel veldrijden uitgedeeld. Volgens Michel Wuyts gaat die zonder ongelukken naar Mathieu van der Poel.

Dat Mathieu van der Poel topfavoriet is voor het WK veldrijden is een understatement. De Nederlander zit in uitstekende vorm en zonder Van Aert en Pidcock lijkt niemand in de buurt van hem te kunnen komen.

Al werd er, vooral in België dan, gehoopt dat het parcours in Tabor hen gunstig zou liggen. Met sneeuw en ijs zou iemand als Michael Vanthourenhout bijvoorbeeld wel kans kunnen maken. Maar met 10 graden wordt het gewoon een snelle cross.

Val di Sole als hoop

Michel Wuyts vond het vooral ijdele hoop van de Belgen. "Op het WK in Tabor zou gladheid Van der Poel wel eens parten kunnen spelen. Vanwege een keertje achtste in Val di Sole. Petieterige denkers", zegt hij bij HLN.

"Alsof de grootste acrobaat in het peloton het van schuivers in de broek zou doen. Wie op een diepgevroren Fins meer een Porsche GTS zonder averij over het ijs stuurt, blijft echt wel recht op twee wielen op een laagje Tsjechische sneeuw", gaat Wuyts verder.

De hoop op sneeuw en ijs kwam er door een achtste plaats van Van der Poel in Val di Sole in 2022. Vanthourenhout won toen met bijna drie minuten voorsprong op de vijfvoudige wereldkampioen. "Van der Poel bleef in Val di Sole 2022 een eind achter uit vrees voor breuken. Terecht."