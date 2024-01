Bondscoach Sven Vanthourenhout krijgt heel goed nieuws voor het WK veldrijden

Zondag werd de laatste manche van de Wereldbeker gereden. Die zorgde voor goed nieuws voor bondscoach Sven Vanthourenhout.

Eli Iserbyt werd zondag vijfde in Hoogerheide, maar dat was meer dan voldoende op de Wereldbeker op zak te steken. Dat is meteen ook goed nieuws voor bondscoach Sven Vanthourenhout.

Het land dat de winnaar van de Wereldbeker heeft mag immers een extra renner meenemen naar het WK veldrijden. Er zullen dus negen in plaats van acht Belgen naar Tabor trekken. Naast Iserbyt zijn dat Jens Adams, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure en Witse Meeussen.

“Het komt er nu op aan iedereen fit en gezond te houden”, zei bondscoach Sven Vanthourenhout na afloop van de cross in Hoogerheide. “Witse Meeussen kwam onmiddellijk na de start in Hoogerheide ten val, maar heeft de wedstrijd gelukkig uit kunnen rijden. Dat is op zich al heel positief. Hij verdiende zijn WK-ticket zeker en hij ligt heel goed in de groep.”

Net als Eli Iserbyt denkt ook Vanthourenhout aan drie kopmannen binnen de Belgische ploeg: Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Thibau Nys.