Egan Bernal boekt opvallend resultaat na alle miserie die hij had

Egan Bernal werd zondag derde op het Colombiaans kampioenschap. Hij lijkt helemaal terug na zijn zwaar ongeval.

Begin 2022 crashte Egan Bernal op training tegen een bus. Twee jaar lang moest hij revalideren. Zijn carrière hing zelfs een hele tijd aan een zijden draadje.

Maar nu lijkt de Colombiaan helemaal terug op te knallen in 2024. Op het nationaal kampioenschap werd hij derde. Amper drie seconden achterstand had hij op de winnaar, maar dat deerde hem niet. Bernal was vooral blij met de uitstekende benen die hij had.

Hij reageerde bij RCI Noticias dat hij dit jaar weer voor de prijzen wil meedoen. “Op een bepaald punt voelde ik me nostalgisch in de wedstrijd, om ik me weer de Egan van vroeger voelde”, klinkte het. “Zo koerste ik vroeger ook altijd, zonder angst en ik denk dat ik dat voor het eerst weer voelde.”

In 2023 reed hij anoniem mee in de Tour en de Vuelta, maar de 27-jarige winnaar van de Tour en de Giro wil zich opnieuw laten zien nadat hij eindelijk weer kon genieten van de koers.