Eli Iserbyt maakt een duidelijk statement richting het WK veldrijden

Volgend weekend wordt het WK veldrijden gereden in Tabor. Eli Iserbyt maakt een duidelijk statement over de Belgische ploeg.

Eli Iserbyt werd zondag vijfde in Hoogerheide, meer dan voldoende om de eindzege in het klassement van de Wereldbeker te pakken. Nu kan de focus volledig naar het WK veldrijden in het Tsjechische Tabor gaan, zo maakte onze landgenoot duidelijk in het flashinterview.

De Belgisch kampioen maakt meteen ook een statement. “Ik trek met een goed gevoel naar Tabor. Veel rusten is nu het devies. Ik denk dat de Belgische ploeg in Tsjechië met drie kopmannen kan starten. Ik denk dan aan Thibau Nys, mijn ploegmakker Michael Vanthourenhout en mezelf”, klinkt het.

Al zat het zondag wel eventjes niet goed met Thibau Nys. Die beschermde zijn ploegmaten en dat was niet helemaal naar de zin van Iserbyt. Volgend weekend moeten ze voor elkaar rijden. Benieuwd wat dat worden zal.