Mathieu van der Poel zegt wie zijn grootste concurrenten zijn voor wereldtitel veldrijden

Zondag staat het WK veldrijden op de agenda. Niemand lijkt eraan te twijfelen dat Mathieu van der Poel zichzelf opvolgt als wereldkampioen.

Komende zondag weten we wie de nieuwe wereldkampioen veldrijden is. Het lijkt voor 99 procent zeker dat die eer opnieuw naar Mathieu van der Poel zal gaan, mede ook omdat favorieten als Wout van Aert en Tom Pidcock niet van de partij zijn.

Mathieu van der Poel won zondag in Hoogerheide, al had hij maar een handvol seconden voorsprong op de rest. De Nederlander blaakt echter van het zelfvertrouwen en denkt dat hij zijn winter goed opgebouwd heeft naar het WK.

“Zoals ik elk jaar zeg: het weekend voor een WK is nooit een referentie voor het WK zelf. Ik ben het weekend voordien ooit al slecht geweest en toch zei dat niets over het WK zelf. Nogmaals, ik heb er alle vertrouwen in dat we het goed hebben aangepakt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Van der poel zegt ook wie zijn grootste concurrenten worden. “Als ik er dan toch namen op moet plakken: Michael Vanthourenhout en Thibau Nys hebben de voorbije weken bewezen goed te zijn en vinden in Tabor een parcours dat hen ligt.”