Nieuwenhuis heeft plannetje voor WK klaar en wil profiteren van Van der Poel

Joris Nieuwenhuis werd in Hoogerheide tweede achter Mathieu van der Poel. Een plekje waar hij ook op het WK veldrijden heel tevreden mee zou zijn.

Op amper vijf seconden van Mathieu van der Poel werd Joris Nieuwenhuis zondag op de Wereldbekercross van Hoogerheide tweede.

Na zijn mindere prestatie in Benidorm de week ervoor was dat een fikse meevaller voor de Nederlander die ook op het WK hoge ogen wil gooien.

“Het doet veel deugd. Vorige week was duidelijk niet goed en dat begin je wel wat te twijfelen of je niet te hard bent gegaan op training”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Naar eigen zeggen had de Nederlander wat last van de warmte en herstelde hij niet goed van de eerste ronde. Een te hoge temperatuur zal in Tsjechië alvast geen probleem vormen. Nieuwenhuis heeft zelfs een plannetje klaar voor het WK.

“Volgende week op het WK gaat er veel aandacht naar Van der Poel gaan, waardoor wij wat in de luwte mee kan sluipen. Er is weinig twijfel over wie er nu kopman is, maar zelf mik ik wel op een medaille.”