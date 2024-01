Sven Vanthourenhout heeft een duidelijke boodschap voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel doet zondag een gooi naar de wereldtitel. Het is uitkijken wat de Belgen daartegenover kunnen zetten.

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte vorige week zijn WK-selectie bekend. Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Thibau Nys zijn de grote speerpunten in de Belgische ploeg voor het WK in het Tsjechische Tabor.

“De voorbije twee weekends hebben de Belgen getoond klaar te zijn voor het WK. Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Thibau Nys steken er misschien wel iets bovenuit. Zij kunnen meedoen voor de medailles”, is de bondscoach heel erg duidelijk.

Of ze meekunnen met Mathieu van der Poel is een ander paar mouwen. “Ik leg mijn renners geen druk op. Wij moeten echter klaar zijn, wat er ook gebeurt. Het is 99 procent zeker dat Van der Poel wereldkampioen wordt, maar als het voor hem toch misloopt, wil ik dat het een Belg wordt.”

Vanthourenhout heeft alvast één duidelijke boodschap voor de Nederlander. “Vervelend rijden gaan we niet doen. Daarvoor geniet Mathieu bij iedereen te veel respect”, is de bondscoach heel erg duidelijk.