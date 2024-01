Thibau Nys steekt het helemaal niet meer weg voor het WK veldrijden

Zondag wordt in Tabor het WK veldrijden afgewerkt. Het is uitkijken wie mee met Mathieu van der Poel het podium op mag.

Thibau Nys werd in de Wereldbekercross van Hoogerheide zondag vierde. Nochtans leek er veel meer in te zitten voor onze landgenoot. En dat besefte hij ook achteraf. “Het zag er lang heel goed uit. Toch geef ik het nog weg door mijn eigen schuld”, klinkt het bij Nys aan Het Laatste Nieuws.

Hij voelt zich opperbest op dit moment. “Het gevoel van mijn benen liegt niet, ik was echt heel goed. Puur fysiek reed ik de beste wedstrijd van mijn seizoen. Maar het verschil tussen een podiumplaats en dit is heel groot. Ik had het gevoel dat ik de tweede beste in koers was.”

En dat opent uiteraard de deuren voor zondag, op het WK in het Tsjechische Tabor, al mag hij de fout van Hoogerheide dan wel niet maken.

“Met de benen van vandaag maak ik kans op EK-zilver, maar met de benen van twee weken geleden niet. Ik hoop deze lijn gewoon door te trekken en mijn seizoen mooi te eindigen”, steekt Nys het totaal niet weg.