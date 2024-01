De Clercq en Vanthourenhout over hét sleutelpunt op het WK veldrijden: "De cross kan drie minuten duren"

Wie houdt Mathieu van der Poel zondag van zijn zesde wereldtitel veldrijden? Het kan zelfs in de eerste ronde al afgelopen zijn, waarschuwt Mario De Clercq.

Dat Mathieu van der Poel zonder ongelukken opnieuw de regenboogtrui mag aantrekken, lijkt nu al een zekerheid. De Nederlander steekt er met kop en schouders bovenuit, zeker zonder Van Aert en Pïdcock aan de start.

Van der Poel zal wellicht van bij de start het tempo al hoog leggen en op niets of niemand wachten. Op het kurkdroge parcours in het Tsjechische Tabor zal het echter niet makkelijk zijn om een verschil te maken.

Van der Poel en de balken

Mario De Clercq weet dan ook waar de sleutel ligt op het parcours: de balken. "Als Van der Poel de kopstart neemt en hij komt aan de balken en het is niet Michael (Vanthourenhout) of Thibau (Nys), die in het wiel zitten, dan zijn we hem kwijt", zegt hij bij Lambert & Albert.

"Zij zijn de enige twee Belgen die even snel over de balken kunnen springen. Zij moeten daar dus in zijn wiel zitten, of het is gedaan." Bondscoach Vanthourenhout sloot zich daarbij aan. "De cross kan drie minuten duren, dat zal het sleutelpunt zijn."