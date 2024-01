Eli Iserbyt wil er niet van weten en komt met waarschuwing voor Thibau Nys en co

Kunnen de Belgen zondag Mathieu van der Poel iets in de weg leggen? Voor Eli Iserbyt mogen de Belgen alleszins niet dezelfde fout maken zoals in Hoogerheide.

In de Wereldbekermanche in Hoogerheide stonden afgelopen zondag drie Nederlanders op het podium, niet voor het eerst dit seizoen. En dat kan zomaar ook op het WK in Tabor gebeuren. Voor het eerst sinds 1997 zou België zonder medaille naar huis keren.

Eli Iserbyt pakte de voorbije twee jaar telkens brons op het WK en mikt nu ook op een medaille. Goud is wellicht onbereikbaar, maar zilver of brons moet mogelijk zijn. "Deze week moeten we eens goed bekijken met de bondscoach hoe en wat we willen", zegt hij bij De Morgen.

Iserbyt wijst Nys terecht

Medailles meenemen naar België moet dan ook het hoofddoel van de Belgen zijn, vindt Iserbyt. De Belgen mogen zich volgens de Belgische kampioen dus niet blindstaren op de wereldtitel en meerijden met Van der Poel.

"Want dat is gevaarlijk”, aldus Iserbyt. "Dan krijgen we wellicht het deksel op de neus. Dat zag je zondag bij Thibau (Nys, nvdr.) die zich opblaast door die versnellingen te beantwoorden. Door te rijden om te winnen, kan je ook het podium verliezen en dat zou jammer zijn."