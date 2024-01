Nu veel meer dan een partner voor Wout van Aert: duidelijke reden waarom en het heeft met doping te maken

Het merk dat in de Belgische wielerwereld vooral bekend was als partner van Wout van Aert breidt zijn activiteiten in de sport serieus uit. Red Bull heeft ondertussen 51 procent van de aandelen van BORA-hansgrohe in handen.

In Sporza Daily brengt Wim Lagae, sporteconoom bij de KU Leuven, het nieuws dat Red Bull al twee jaar met BORA-hansgrohe aan het praten was. Waarom is het dan nu tot een overeenkomst gekomen? "Omdat de wielersport het dopingspook heeft kunnen verjagen", legt Lagae uit.

"Toen de Oostenrijker Bernhard Kohl in 2008 3e werd in de Tour, volgde kort daarna zijn dopingbiecht. Het wielrennen heeft toen een slechte beurt gemaakt op het hoofdkwartier van Red Bull in Salzburg. Maar de jongste 15 jaar heeft het wielrennen voor eigen deur geveegd."

DOPING ALS EEN VER THUINHUIS

Nochtans duikt er af en toe nog wel een dopinggeval op. Dat neemt niet weg dat het dopingspook toch wat naar de achtergrond is verdreven. "De olifant heeft nog lang in de woonkamer gestaan, maar intussen staat die in een ver tuinhuis."