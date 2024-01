Red Bull koopt zich in bij BORA, wat met Wout van Aert, Tom Pidcock of Remco Evenepoel? Makelaar reageert op geruchtenmolen

De Oostenrijkse autoriteiten hebben hun toestemming gegeven en dus heeft Red Bull nu ook officieel 51 procent van de aandelen van BORA-Hansgrohe in handen. En dus is de vraag: welke impact zal dat hebben op het peloton?

Twee jaar lang was Red Bull al aan het proberen om zich in te kopen in een wielerploeg, nu de Oostenrijkse mededingingsautoriteiten geen bezwaar hebben is de samenwerking tussen Red Bull en BORA-Hansgrohe een feit.

Daardoor komt er heel wat extra geld in de wielersport terecht. En groeien er ook meteen heel wat geruchten, want Red Bull is natuurlijk al actief als privésponsor van onder meer ... Wout van Aert en Tom Pidcock. Mogen we een transfer naar BORA verwachten?

Geen snelle transfer van Wout van Aert of Tom Pidcock

Niet meteen, zo klinkt hij bij Sporza uit de mond van makelaar Dries Smets: "Het lijkt me te kort door de bocht om te stellen dat Wout van Aert snel naar BORA zal trekken. Als hij nog een aantal jaren een contract heeft met zijn team, zal dat niet zomaar gebeuren."

"Van Aert en Pidcock hebben een contract bij hun teams en een individueel partnership met Red Bull, maar het ene hoeft niet noodzakelijk aan het andere gelinkt te zijn." Econoom Wim Lagae ziet wel dat de transfer van Primoz Roglic naar BORA geen toeval was.