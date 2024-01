Sven Nys spreekt bijzonder veel ambitie uit voor zijn ploeg op het WK veldrijden

Sven Nys supportert zondag niet alleen voor Belgen, maar ook voor Nederlanders. Zijn vier renners maken namelijk een kans op een medaille op het WK.

Met Thibau Nys, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Joris Nieuwenhuis heeft Baloise Trek Lions vier renners die op het podium kunnen staan in Tabor. Ook al dragen ze dan niet het shirt van de ploeg.

Al maakt dat voor Sven Nys zelf niet veel verschil uit. "Het liefst van al heb ik bij de elite mannen een of twee jongens op het podium. Fysiek zijn ze daar klaar voor. Nu is het aan hen om proberen te focussen en de ideale dag op de grond te leggen", zegt hij bij Wielerflits.

Medailles bij de jeugd

En Nys hoopt ook in andere categorieën nog op medailles. Fleur Moors reed dit jaar veel bij de profs, maar rijdt zondag wel bij de beloften. Nys gelooft dat Moors wel eens dicht bij een medaille zou kunnen komen.

Bij de beloften mannen is dan weer Ward Huybs, waarvan Nys denkt dat een top vijf zeker haalbaar moet zijn. "Bij de junioren kan Arthur Van Den Boer, als hij fris is, ook een rol spelen. Ik denk niet om te winnen, hij is ook nog maar eerstejaars", besluit Nys nog.