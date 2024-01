Tim Merlier voorspelt grote carrière voor nieuwe ploegmaat: "Trapt dezelfde waarden als Van Aert"

Tim Merlier is na het vertrek van Fabio Jakobsen de enige overgebleven topsprinter bij Soudal Quick-Step. Maar er staan ook een paar nieuwe talenten klaar bij de ploeg.

Bij Soudal Quick-Step was er de laatste jaren de traditie dat er telkens twee topsprinters bij het team reden. Er was altijd de nodige concurrentie, maar door de omslag naar de grote rondes, was er geen plaats meer voor twee sprinters.

Tim Merlier blijft zo als enige over. Hij begon zijn seizoen dinsdag met een derde plaats in de AlUla Tour, maar deed dat wel op de fiets van zijn goede vriend Bert Van Lerberghe. Merlier miste zo net de kracht om nog te winnen.

Maar bij de ploeg staan er wel nieuwe sprinters klaar. Paul Magnier won meteen zijn eerste profkoers in de sprint. Patrick Lefevere pakte een tijd geleden uit met het verhaal dat Magnier Merlier een paar keer had geklopt op trainingskamp.

Nieuwe Wout van Aert?

Merlier gaf er bij Het Nieuwsblad wat meer uitleg over. Het ging namelijk om een sprint van één kilometer bergop. Merlier kwam naast Magnier, maar de Fransman had nog een tweede versnelling. "Zoals ik alleen maar in de koers heb."

"Als renner voel je heel snel of dit een toevalstreffer is, of iemand met talent. Paul trapt dezelfde waarden als de 19-jarige Wout (van Aert, nvdr.). Naar mijn gevoel wordt het een hele grote. Dan loop je na zo’n verlies op stage achteraf ook niet ambetant."