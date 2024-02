Alpecin-Deceuninck haalt Nederlands kampioen weg bij juniorenploeg van Soudal Quick-Step

Alpecin-Deceuninck heeft opnieuw een jong talent binnen gehaald. Nederlands juniorenkampioen veldrijden Senna Remijn rijdt vanaf september voor de ploeg.

Senna Remijn (18) reed de voorbije jaren voor juniorenploeg Acrog-Tormans BC, in september maakt hij dan de overstap naar Alpecin-Deceuninck. De voorbije tijd werd hij al ondersteund door de ploeg met fietsen van Canyon.

Remijn tekende een contract tot eind 2026 bij Alpecin-Deceuninck. "Ik wil het veldrijden en de weg blijven combineren in de nabije toekomst", de jonge Nederlander over zijn transfer. "Die kans krijg ik bij Alpecin-Deceuninck."

"Ik ben dankbaar voor die kans en ervan overtuigd dat deze ploeg zal helpen om te ontdekken waar mijn kwaliteiten liggen op de weg. Ook hoop ik een nog betere veldrijder te worden." En net dat is belangrijk in zijn keuze.

Niet naar Soudal Quick-Step

Want Acrog-Tormans BC heeft een samenwerking met Soudal Quick-Step, de ploeg van Patrick Lefevere. Maar bij die ploeg is het veldrijden geen prioriteit, waardoor jonge talenten in het veldrijden de overstap maken naar andere ploegen.