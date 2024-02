Greg Van Avermaet gaat nieuwe uitdaging aan: "Past perfect in het plaatje"

Greg Van Avermaet stopte eind vorig jaar als profwielrenner, maar toch blijft de ex-olympische kampioen fietsen. Over drie maanden wil hij opnieuw deelnemen aan een wedstrijd.

Met Parijs-Tours reed Greg Van Avermaet op 8 oktober 2023 zijn laatste profwedstrijd. Daarna hing hij zijn fiets definitief aan de haak, maar Van Avermaet bleef fietsen. Zo trok hij in november al met de fiets naar Peru voor een week.

Net voor Parijs-Tours reed Van Avermaet al het eerste Belgisch kampioenschap gravel, dat samenviel met het Europees kampioenschap gravel. En dat gravel wordt ook het volgende doel voor Greg Van Avermaet. Hij neemt op 1 mei deel aan het BK in Turnhout.

"Ik speelde vorig jaar, toen ik bekendmaakte dat ik zou stoppen als profrenner, al met het idee om toch nog actief bezig te blijven", zegt Van Avermaet in een persbericht van de stad Turnhout. "Gravel past perfect in dat plaatje."

WK gravel

"Het is eens iets anders dan wat ik in het verleden gewend was. Het is iets luchtiger en in de natuur, ik kijk ernaar uit." Van Avermaet zal ook een aantal buitenlandse wedstrijden rijden, ook het WK in Vlaanderen zit in zijn achterhoofd. "Ik ben benieuwd hoever ik daar kan geraken."