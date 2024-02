Greg Van Avermaet geeft zijn mening over het mislukte seizoen van Wout van Aert

Net als Wout van Aert moest Greg Van Avermaet ieder jaar omgaan met de druk om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te moeten winnen. De ex-olympische kampioen velt zijn oordeel over het voorbije seizoen van Van Aert.

Net als de voorbije jaren was in 2023 telkens net niet voor Wout van Aert. Hij werd vierde in de Ronde van Vlaanderen, derde in Parijs-Roubaix en zowel op het EK als het WK op de weg pakte Van Aert zilver.

"De ultieme samenvatting van Wouts seizoen: goed genoeg om te winnen, maar niet gewonnen. Een heel seizoen lang is hij op mannen gebotst die nóg sterker waren dan hij", zegt Greg Van Avermaet in Humo.

“Nochtans begon het goed: hij won de E3 Saxo Classic en gaf Gent-Wevelgem weg, uitgerekend aan zijn ploegmaat Laporte.” De Fransman won ook nog Dwars door Vlaanderen en klopte Van Aert op het EK op de weg.

Leeftijd Van Aert

Ondertussen tikt de tijd wel genadig weg. Van Aert wordt in september al dertig, heel veel kansen op een zege in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix komen er ook niet meer.

"Hij heeft nog tijd, maar elke kans die weg is, komt niet meer terug. De keren dat je écht voor de zege sprint in een monument, zijn zeldzaam, hoor", stelt Van Avermaet nog. Zelf won hij Parijs-Roubaix pas op zijn 31ste, dus kansen komen er nog voor Van Aert.