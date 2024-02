Michael Vanthourenhout haalt er zijn neus niet voor op: "Maakt me niet zoveel uit"

Vrijdag gaat het WK veldrijden van start met de mixed relay. Voor de mannen elite neemt Michael Vanthourenhout deel.

In de mixed relay rijden mannen en vrouwen junioren, beloften en eliterenners elk één ronde op het parcours in Tabor. Het land dat na zes ronden als eerste over de streep komt, pakt de regenboogtrui in de mixed relay.

Voor Michael Vanthourenhout wordt het een primeur. "Toen Sven (Vanthourenhout, nvdr.) me vroeg om mee te doen, was ik wel nieuwsgierig om te weten hoe het eraan toegaat", zegt de Europese kampioen bij Sporza.

Mixed relay

Titelverdediger Nederland haalt zijn neus op voor de mixed relay, maar Vanthourenhout ziet alleen maar voordelen aan zijn deelname. "Ik moest het parcours sowieso vandaag of morgen verkennen. Als ik dan één rondje vol doe of drie rondes op het gemak, dat maakt me niet zoveel uit."

Voor de Europese kampioen is het al eens een goede manier om de bochten op wedstrijdsnelheid te nemen. Al kan het parcours natuurlijk ook nog veel veranderen op die paar dagen tijd.