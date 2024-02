🎥 Fransman juicht, maar Merlier wint toch in AlUla Tour na lange sprint: "Ik moest wel"

Tim Merlier heeft in de AlUla Tour voor de twee keer op rij gewonnen. Hij ging van ver aan en de Fransman Bryan Coquard kwam nog heel dicht en juichte. Maar Merlier won toch nipt.

De laatste kilometer van de vierde rit was toch bijzonder lastig voor sprinters, het liep gemiddeld zo'n 5% op. Tim Merlier maakte het zich dan ook nog eens heel moeilijk door op bijna 350 meter zijn sprint in te zetten.

"Het was een zwaar vandaag", lachte Merlier achteraf in het flashinterview. "Ik had wel vertrouwen in mijn sprint. Ik weet dat het een lange inspanning was, maar ik moest wel, want ik zat op 400 meter van de streep al in de wind."

Merlier klopt Coquard

"Bryan (Coquard, red.) liet me passeren om het wiel van Van Uden te nemen, en op dat moment besliste ik: ik zet gewoon al van heel ver aan. Ik weet dat ik zo’n inspanning in de benen heb, maar nu ben ik helemaal naar de … gereden", lachte Merlier.

"Dit was mijn beste kans om te winnen. En als je het niet probeert, dan lukt het zeker niet. Coquard dacht meteen na de streep nog dat hij won, maar ik was daar niet zo zeker van." En Merlier won dus met iets meer dan een banddikte.