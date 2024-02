Ex-Sanremo-winnaar stuurt nu alweer signaal voor editie van dit jaar en rakelt manier waarop hij Van der Poel klopte op

Even een paar jaar teruggaan in de tijd. Mathieu van der Poel is in Milaan-Sanremo één van de kanshebbers, maar stuit op een meester-daler.

Die luistert naar de naam van Matej Mohoric. De Sloveen van Bahrein-Victorious pakt op dat moment uit met een waanzinnige afdaling en blijft enkele seconden voor het aanstormende groepje met favorieten. Anthony Turgis doet nog een sprong naar de tweede plaats, Mathieu van der Poel spurt naar de derde plek. Al deze namen zullen opnieuw aangekruist wanneer het binnenkort opnieuw richting Sanremo gaat. Zeker ook die van Mohoric, want die heeft in 2024 zijn rekening al geopend. Hij deed dat op dezelfde manier als in de Primavera van 2022: in een afdaling maakte hij het verschil. MOHORIC HOUDT VOORSPRONG VAST IN VALENCIA De wereldkampioen gravel deed dat in de tweede etappe van de Communitat Valenciana, een rit van Canals naar La Valldigna. Aan de finish bedroeg zijn voorsprong 13 seconden op de achtervolgende groep. De Italianen Lonardi en Consonni wisten in de spurt beslag te leggen op de tweede en derde plaats.